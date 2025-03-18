Рубіо про США у врегулюванні конфлікту: ми ближче до миру, ніж два тижні тому

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп є лідером, який має реальний шанс завершити війну в Україні. Він підкреслив, що ситуація стала ближчою до вирішення.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у інтерв’ю радіо Fox News, яке о публікувала пресслужба Держдепу, повідомляє РБК-Україна .

Марко Рубіо заявив, що, попри відсутність конкретних кроків до миру, ситуація на фронті стала дещо ближчою до вирішення.

Рубіо підкреслив, що, хоча війна триває вже три роки, деякі зусилля, зокрема з боку президента США Дональда Трампа, можуть стати ключем до завершення конфлікту.

"Я думаю, що є над чим працювати, але ми ближче, ніж ми були два тижні тому або ближче, ніж ми були шість місяців тому.", - зазначив Рубіо.

Зокрема, він підкреслив важливість минулого тижня, коли під час зустрічі в Саудівській Аравії Україна пообіцяла тимчасове припинення вогню, щоб почати переговори про мир. Однак для остаточного досягнення стабільного миру необхідно отримати схожі зобов'язання і від Росії.

"Але я вважаю, що президенту Трампу потрібно аплодувати за спробу знайти мир. І подивіться, він єдиний лідер у світі зараз, який може це зробити. Китайці цього не можуть. Європейці цього не можуть", - наголосив Рубіо.

Держсекретар також розповів, що посол США Стів Віткофф зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, і що ця зустріч принесла певні результати.

Тепер очікується, що президент США проведе нову розмову з Путіним, після чого з'являться додаткові деталі про можливість мирного врегулювання.

Попри те, що поки що не вдалося досягти конкретних домовленостей, Рубіо висловив оптимізм щодо можливості мирного процесу, зазначивши, що нинішні кроки дають надію на успішний результат в майбутньому.