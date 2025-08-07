Рубіо: США тепер краще розуміють, на яких умовах РФ готова закінчити війну

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретний таймінг припинення вогню в Україні. Водночас Вашингтон тепер краще розуміє умови РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відрізок з ефіру Fox News.
Зокрема, під час ефіру Рубіо запитали, коли саме може настати припинення вогню і чи обговорювали це на переговорах спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа на зустрічі з російським керівництвом.
"Я не можу сказати конкретно щодо таймінгу. Що у нас є - це краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, що європейці і - головним чином - що українці будуть готові прийняти. Що ми хочемо зрозуміти - як зробити ці позиції ближчими", - відповів держсекретар.
Він також додав, що якщо вдасться "звести досить близько те", що хочуть і РФ, і Україна - тоді в президента США Дональда Трампа буде можливість провести тристоронню зустріч, щоб закінчити війну. Ідеться про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.
"Але я думаю, що, напевно, вперше за цієї адміністрації (Трампа, - ред.) у нас є конкретні приклади того, про що попросить Росія, щоб закінчити війну", - резюмував Рубіо.
Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви для проведення переговорів із російським керівництвом. Ключовою темою була війна в Україні та її завершення.
Незабаром ЗМІ стали повідомляти, що під час цієї зустрічі Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом у "певний момент".
Після, коли Віткофф передав це повідомлення Трампу, глава Білого дому заявив, що відкритий для зустрічі наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.
Водночас низка медіа посилаючись на чиновників у Білому домі пишуть, що зустріч може відбутися, але не наступного тижня. Причина полягає в складності організувати таку зустріч за такий період.
Також джерела кажуть, що місце проведення можливої зустрічі ще не визначено і розглядаються кілька варіантів.