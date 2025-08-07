Рубио: США теперь лучше понимают, на каких условиях РФ готова закончить войну

В частности, в ходе эфира Рубио спросили, когда именно может наступить прекращение огня и обсуждалось ли это на переговорах спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа на встрече с российским руководством.

"Я не могу сказать конкретно на счет тайминга. Что у нас есть - это лучше понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам надо будет сравнить это с тем, что европейцы и - главным образом - что украинцы будут готовы принять. Что мы хотим понять - как сделать эти позиции ближе", - ответил госсекретарь

Он также добавил, что если удастся "свести достаточно близко то", что хотят и РФ, и Украина - тогда у президента США Дональда Трампа будет возможность провести трехстороннюю встречу, чтобы закончить войну. Речь о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Но я думаю, что, наверное, в первый раз при этой администрации (Трампа, - ред.) у нас есть конкретные примеры того, о чем попросит Россия, чтобы закончить войну", - резюмировал Рубио.