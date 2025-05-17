Рубіо: США представили сильний план миру, час закінчити війну

Нагадаємо, що перед цим було опубліковано офіційний звіт про розмову на сайті Держдепартаменту.

"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, визначає найкращий шлях уперед", - йшлося на сайті, цитуючи хід переговорів.

Також ми писали, що в Міністерстві закордонних справ РФ теж прокоментували розмову. Там заявили, що сторони обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі. Крім того, Лавров підтвердив готовність Москви до продовження роботи зі США «в цьому контексті».

Під час бесіди було порушено й інші міжнародні та регіональні проблеми, але деталі невідомі.

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