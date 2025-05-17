Лавров і Рубіо поговорили про перемовини в Стамбулі: подробиці розмови

Представники Росії та США провели телефонну розмову, під час якої обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії .

Сьогодні, 17 травня, відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з Державним секретарем США Марко Рубіо.

Чиновники обмінялися думками за підсумками російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні в Стамбулі.

Як повідомляє російське відомство, Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку кожною зі сторін свого бачення тих умов, які необхідні для виходу на перемир'я, та наголосив на готовності Вашингтона і далі сприяти пошукам врегулювання.

Натомість Лавров відзначив позитивну роль США, які нібито сприяли тому, що Київ зрештою прийняв пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про відновлення стамбульських переговорів.

"Підтвердив (Лавров, - ред.) готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті", - повідомили в МЗС Росії.

Під час бесіди було також порушено деякі інші міжнародні та регіональні проблеми, однак деталей не розголошували.