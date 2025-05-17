Лавров і Рубіо поговорили про перемовини в Стамбулі: подробиці розмови
Представники Росії та США провели телефонну розмову, під час якої обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.
Сьогодні, 17 травня, відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з Державним секретарем США Марко Рубіо.
Чиновники обмінялися думками за підсумками російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні в Стамбулі.
Як повідомляє російське відомство, Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку кожною зі сторін свого бачення тих умов, які необхідні для виходу на перемир'я, та наголосив на готовності Вашингтона і далі сприяти пошукам врегулювання.
Натомість Лавров відзначив позитивну роль США, які нібито сприяли тому, що Київ зрештою прийняв пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про відновлення стамбульських переговорів.
"Підтвердив (Лавров, - ред.) готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті", - повідомили в МЗС Росії.
Під час бесіди було також порушено деякі інші міжнародні та регіональні проблеми, однак деталей не розголошували.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі пройшли переговори між представниками України та Росії. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни.
Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони домовились про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".
Пізніше це підтвердила й російська сторона.
Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.