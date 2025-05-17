Рубіо обговорив із Лавровим мирний план Трампа щодо України: найкращий шлях уперед

Державний секретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої передав послання президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Секретар також наголосив на заклику президента Трампа до негайного припинення вогню та припинення насильства.

"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, окреслює найкращий шлях уперед", - наголосив Рубіо.

Крім того, Рубіо передав чітке послання президента Трампа.

Державний секретар США під час розмови з Лавровим зокрема привітав угоду про обмін полоненими, досягнуту під час переговорів між Україною та Росією 16 травня у Стамбулі.

Переговори США з Росією

Нагадаємо. що Міністерство закордонних справ Росії раніше сьогодні також повідомляло, що Лавров провів розмову з Рубіо. Однак російська сторона не згадувала про тему мирного плану під час розмови.

Детальніше про що розповіло російське відомство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто зауважити, що після даної розмови, американський лідер Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів. Він заявив, що в понеділок, 19 травня планує зателефонувати президентам Росії та України.

РБК-Україна писало, про що лідер США планує говорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі зустрілись делегації з України та Росії. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни на українських землях.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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