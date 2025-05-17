Рубио: США представили сильный план мира, время закончить войну

Напомним, что перед этим был опубликован официальный отчет о разговоре на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты стремятся достичь окончательного прекращения войны между Россией и Украиной. Комплексный мирный план, предложенный Соединенными Штатами, определяет лучший путь вперед", - говорилось на сайте, цитируя ход переговоров.

Также мы писали, что в Министерстве иностранных дел РФ тоже прокомментировали разговор. Там заявили, что стороны обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Кроме того, Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США "в этом контексте".

Во время беседы были затронуты и другие международные и региональные проблемы, но детали неизвестны.

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