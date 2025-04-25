Рубіо спростував, що від України вимагали відмовитися від Криму, - глава МЗС Польщі

Держсекретар США Марко Рубіо спростував, що від України вимагали відмови від Криму. Таку заяву він зробив у розмові з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сікорського Gazeta Wyborcza.
Глава МЗС Польщі провів телефонну розмову з державним секретарем США у середу, 23 квітня. Сікорський зазначив, що Рубіо у розмові з ним заперечив, що від України вимагали визнати Крим російський.
"Можу передати, тому що це буде служити справі, що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал", - зазначив польський міністр.
За його словами, Рубіо також запевнив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість.
Раніше Bloomberg повідомив, що США розглядають визнання Криму російським у контексті мирної угоди між РФ і Україною. Декілька днів по тому західні медіа опублікували інформацію про можливий "мирний план" Дональда Трампа, який передбачає визнання Криму частиною Росії, відмову України від НАТО та інші умови.
Президент України Володимир Зеленський після повідомлень ЗМІ категорично заявив, що Україна не визнає свої території частиною Росії.
Цього тижня, 23 квітня, після зустрічі представників України, Європи та США в Лондоні, де не було держсекретаря Марко Рубіо, Трамп обурився позицією Зеленського і заявив, що його слова які ускладнюють мирне врегулювання.
Також Зеленський повідомив, що у Лондоні напрацювали нові пропозиції щодо мирної угоди, враховуючи позицію України. Їх вже передали Трампу.
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