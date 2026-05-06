Рубіо сподівається, що Китай натисне на Тегеран задля розблокування Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай безпосередньо передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузі призведе до глобальної ізоляції Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що йому потрібно сказати, а саме: те, що ви робите в протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати", - сказав Рубіо, звинувативши Іран у "намаганні тримати світову економіку в заручниках".
Візит Арагчі до Китаю відбувається напередодні візиту президента Дональда Трампа туди наступного тижня. З точки зору торгівлі, Рубіо стверджував, що Китай і Сполучені Штати взаємно вигідні від зупинення Ірану.
"Очевидно, що Китай має експортно-орієнтовану економіку. Це означає, що вони залежать від інших країн, які купують у них. Ну, ви не можете купувати у них, якщо не можете туди доставити товар, і ви не можете купувати у них, якщо ваша економіка руйнується через те, що робить Іран", - сказав Рубіо.
Держсекретар США також наголосив на тому, що Пекін також страждає в економічному сенсі через іранську блокаду.
"Китай зацікавлений у тому, щоб Іран припинив закривати протоки; це також шкодить Китаю", - заявив він.
Хоча Рубіо звертався до Міністерства фінансів США з питаннями щодо санкцій, він попередив, що Китай понесе наслідки, якщо їх проігнорує.
Як відомо, попри перемир'я між Іраном та США морська блокада Тегерану в Ормузькій протоці досі триває. Більше того, Іран збирає плату за дозволи кораблям вільно пересуватись, що також обурює Штати.
Однак наймасштабніші негативні наслідки від іранської блокади пов'язані з цінами на нафту, які, своєю чергою, формують ланцюг здорожчання у всіх інших аспектах по всьому світу.
Ріст цін на бензин у США, який є безпосереднім наслідком іранської блокади на воді, є зовсім небажаним фактором незадовго до виборів у Америці, черещ що Трамп також нервує.
Тому Штати ініціювали подання резолюції до ООН, схвалення якої змусило б Тегеран розблокувати протоку задля вільного судноплавства.
Водночас ціни на нафту падають другу добу поспіль після заяв Трампа про значний прогрес у переговорах з Іраном. В ніч на 6 травня за київським часом стало відомо про заврешення операції США в Ірані під назвою "Епічна лють".
Призупинив Трамп і щойно створений проект "Свобода" в Ормузькій протоці, направлений на прохід суден.