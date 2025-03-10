Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні

"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, загалом, - це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що ключове значення для цього матиме те, що відбудеться завтра", - сказав журналістам Рубіо.

Він також прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", - додав держсекретар США.