Рубио надеется, что в Джидде будет решен вопрос о военной помощи Украине

"Я думаю, что понятие паузы в предоставлении помощи, в общем, - это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что ключевое значение для этого будет иметь то, что произойдет завтра", - сказал журналистам Рубио.

Он также прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине, отметив украинское предложение о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что одного этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", - добавил госсекретарь США.