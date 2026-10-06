Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни

"Ми чітко заявили, що якщо можемо відіграти роль у припиненні цієї війни, то хочемо відіграти конструктивну роль. Ми, очевидно, стежимо за тенденціями там і бачимо, що зараз вони рухаються не в цьому напрямку", - зазначив він.

Рубіо наголосив, що Вашингтон зосереджений на завершенні цього конфлікту. Він також висловив жаль через велику кількість загиблих у війні.

Крім того, держсекретар США підкреслив, що зараз членство України в НАТО "не стоїть на порядку денному".

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропозиція щодо взаємного припинення ударів між Україною та Росією є "безглуздою".