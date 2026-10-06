Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны

"Мы четко заявили, что если можем сыграть роль в прекращении этой войны, то хотим сыграть конструктивную роль. Мы, очевидно, следим за тенденциями там и видим, что сейчас они двигаются не в этом направлении", - отметил он.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на завершении конфликта. Он также выразил сожаление из-за большого числа погибших в войне.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что сейчас членство Украины в НАТО "не стоит в повестке дня".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что предложение по взаимному прекращению ударов между Украиной и Россией является "бессмысленным".