Рубіо розповів, що будуть робити в США у випадку відмови РФ від припинення вогню

Так, держсекретар США підкреслив, що метою президента США Дональда Трампа є встановлення не "30- чи 60-денного, а стійкого миру", і для цього "обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів".

"Якщо Росія скаже ні, то нам треба буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце в світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть "ні", це скаже багато про те, якими є їхні цілі і налаштованість", - зазначив він.

Рубіо додав, що на останній зустрічі з росіянами США поставили їм питання про те, чи вони хочуть завершити війну, чи продовжувати її до досягнення якихось цілей, і вони висловили "готовність" (до завершення війни, - ред).

"Ніхто не вдає, що ці переговори будуть простими чи швидкими", - резюмував держсекретар США.