Рубио рассказал, что будут делать в США в случае отказа РФ от прекращения огня

Так, госсекретарь США подчеркнул, что целью президента США Дональда Трампа является установление не "30- или 60-дневного, а устойчивого мира", и для этого "обе стороны должны будут сесть за стол переговоров".

"Если Россия скажет нет, то нам надо будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут "нет", это скажет многое о том, каковы их цели и настрой", - отметил он.

Рубио добавил, что на последней встрече с россиянами США задали им вопрос о том, хотят ли они завершить войну или продолжать ее до достижения каких-то целей, и они выразили "готовность" (к завершению войны, - ред).

"Никто не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми", - резюмировал госсекретарь США.