Віткофф відклав візит до Путіна після відмови РФ від мирного плану США і України, - FT

Російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план, який розробив спецпредставник президент США Стів Віткофф разом з Україною та Європою. Віткофф через це відклав поїздку до Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Троє людей, обізнані з обговореннями, розповіли виданню, що Віткофф дізнався про небажання Путіна говорити про мирний план від високопоставлених російських чиновників. Віткофф відклав свій черговий візит до Путіна цього тижня. Хоча близька до нього людина стверджує, що ніякої наступної поїздки взагалі не планували.

План, який хотів обговорити Віткофф, складається з 22 пунктів. Ці ж пункти обговорювали українські та американські посадовці під час телефонної розмови.

З української сторони в розмові брали участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров. Від США - Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

В Європі також висловили сумніви щодо стратегії Дональда Трампа щодо Росії.

"Путін робить рівно стільки, скільки потрібно, щоб переконати Трампа, що він залучений до цих зусиль, спрямованих на пошук миру в Україні, водночас докладаючи всіх зусиль, щоб це нікуди не призвело. І Трамп на це ведеться", - сказав високопоставлений європейський дипломат, який брав участь у переговорах між західними столицями.