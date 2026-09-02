Рубіо розкрив деталі таємного візиту директора ЦРУ в Москву
Забезпечення каналів зв'язку між розвідками США та Росії є критично важливим для запобігання ескалації під час масштабних криз та конфліктів.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Деталі візиту та позиція Вашингтона
За словами очільника Держдепу, несподівана поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була значною мірою рутинною.
"Його візит туди був здебільшого рутинним, у тому сенсі, що він просто налагоджував і продовжував будувати ці канали комунікації між розвідданими. Ці речі можуть виявитися корисними під час кризи чи конфлікту", - наголосив Рубіо.
Виробництво Patriot та ситуація в Україні
Державний секретар також торкнувся питання захисту українських міст від системних обстрілів і постачання засобів ППО:
- Ліцензійна угода з Україною, яка дозволить їй самостійно виробляти ракети до систем Patriot, наразі обговорюється.
- Укладення цієї угоди не є негайним рішенням для задоволення поточних потреб країни у захисті неба.
- США змушені враховувати власні потреби в обороні, тому очікують допомоги й від інших союзників, які мають необхідні боєприпаси.
Візит директора ЦРУ до Москви
Неанонсований візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до столиці РФ відбувся 25 серпня.
У Кремлі стверджують, що посадовець не зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент США Дональд Трамп раніше натякав, що під час цих переговорів порушувалася тема війни в Україні, підкресливши прагнення Вашингтона якнайшвидше завершити бойові дії.
Водночас США продовжують шукати шляхи зміцнення української ППО на тлі щоденних атак на Київ та інші міста.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву.
Тоді у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін в останню мить скасував зустріч з главою ЦРУ через його похмуру оцінку стану російських військ у війні проти України.
Пізніше у Кремлі відреагували на ці дані та пояснили, чому Путін не зустрічався з очільником ЦРУ під час його візиту до РФ.