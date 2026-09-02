Рубіо розкрив деталі таємного візиту директора ЦРУ в Москву

Забезпечення каналів зв'язку між розвідками США та Росії є критично важливим для запобігання ескалації під час масштабних криз та конфліктів.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі візиту та позиція Вашингтона

За словами очільника Держдепу, несподівана поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була значною мірою рутинною.

"Його візит туди був здебільшого рутинним, у тому сенсі, що він просто налагоджував і продовжував будувати ці канали комунікації між розвідданими. Ці речі можуть виявитися корисними під час кризи чи конфлікту", - наголосив Рубіо.

Виробництво Patriot та ситуація в Україні

Державний секретар також торкнувся питання захисту українських міст від системних обстрілів і постачання засобів ППО:

Ліцензійна угода з Україною, яка дозволить їй самостійно виробляти ракети до систем Patriot, наразі обговорюється.

Укладення цієї угоди не є негайним рішенням для задоволення поточних потреб країни у захисті неба.

США змушені враховувати власні потреби в обороні, тому очікують допомоги й від інших союзників, які мають необхідні боєприпаси.

Візит директора ЦРУ до Москви

Неанонсований візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до столиці РФ відбувся 25 серпня.

У Кремлі стверджують, що посадовець не зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп раніше натякав, що під час цих переговорів порушувалася тема війни в Україні, підкресливши прагнення Вашингтона якнайшвидше завершити бойові дії.

Водночас США продовжують шукати шляхи зміцнення української ППО на тлі щоденних атак на Київ та інші міста.