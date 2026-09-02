Рубио раскрыл детали тайного визита директора ЦРУ в Москву
Обеспечение каналов связи между разведками США и России критически важно для предотвращения эскалации во время масштабных кризисов и конфликтов.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Детали визита и позиция Вашингтона
По словам главы Госдепа, неожиданная поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была в значительной степени рутинной.
"Его визит туда был в основном рутинным, в том смысле, что он просто налаживал и продолжал строить эти каналы коммуникации между разведданными. Эти вещи могут оказаться полезными в кризис или конфликт", - подчеркнул Рубио.
Производство Patriot и ситуация в Украине
Государственный секретарь также коснулся вопроса защиты украинских городов от системных обстрелов и поставок средств ПВО:
- Лицензионное соглашение с Украиной, которое позволит ей самостоятельно производить ракеты к системам Patriot, обсуждается.
- Заключение этого соглашения не является немедленным решением для удовлетворения текущих потребностей страны в защите неба.
- США вынуждены учитывать собственные потребности в обороне, поэтому ожидают помощи и других союзников, имеющих необходимые боеприпасы.
Визит директора ЦРУ в Москву
Неанонсированный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в столицу РФ состоялся 25 августа.
В Кремле утверждают, что должностное лицо не встречалось с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп ранее намекал, что во время этих переговоров поднималась тема войны в Украине, подчеркнув стремление Вашингтона как можно быстрее завершить боевые действия.
В то же время, США продолжают искать пути укрепления украинской ПВО на фоне ежедневных атак на Киев и другие города.
Напомним, в конце августа 2026 года директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву.
Тогда в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин в последний момент отменил встречу с главой ЦРУ из-за его мрачной оценки состояния российских войск в войне против Украины.
Позже в Кремле отреагировали на данные и объяснили, почему Путин не встречался с главой ЦРУ во время его визита в РФ.