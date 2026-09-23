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Рубио: Россия заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной

18:17 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Рубио: Россия заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной Фото: Государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной, которое содержит ограниченное прекращение взаимных ударов по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире телеканала OAN.

Россия заинтересована в перемирии

Рубио заявил о готовности РФ на частичное прекращение огня после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Украина и РФ заинтересованы в достижении определенного ограниченного перемирия, которое включало бы вопросы энергетики", - говорит он.

Политик также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский публично говорил о готовности Украины к подобным договоренностям.

Госсекретарь признал, что договориться будет непросто. Однако, по его словам, такое перемирие могло бы отчасти снизить глобальную напряженность.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке 22 сентября. Лидеры обсуждали, в частности, условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

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