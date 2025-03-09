Рубіо різко відповів на заяву Сікорського щодо Starlink та України

"Це все вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", - написав Рубіо.

До своєї публікації держсекретар прикріпив пост Сікорського. На це вже відреагував Маск, назвавши главу польського МЗС "маленьким".

"Мовчи, маленька людина. Ти платиш мізерну частину вартості. І заміни Starlink немає", - відповів мільярдер.