Рубио резко ответил на заявление Сикорского относительно Starlink и Украины

"Это все выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", - написал Рубио.

К своей публикации госсекретарь прикрепил пост Сикорского. На это уже отреагировал Маск, назвав главу польского МИД "маленьким".

"Молчи, маленький человек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink нет", - ответил миллиардер.