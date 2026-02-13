Рубіо розраховує зустрітися із Зеленським на Мюнхенській конференції

Держсекретар США Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Рубіо заявив журналістам, що, на його думку, він зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося", - сказав Рубіо.

Сам Зеленський раніше заявляв, що, за можливості, візьме участь у цьому заході, залежно від безпекової ситуації в Україні.