Рубіо розраховує зустрітися із Зеленським на Мюнхенській конференції
Держсекретар США Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Рубіо заявив журналістам, що, на його думку, він зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося", - сказав Рубіо.
Сам Зеленський раніше заявляв, що, за можливості, візьме участь у цьому заході, залежно від безпекової ситуації в Україні.
Мюнхенська конференція з безпеки
Нагадаємо, 13-15 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки, де обговорять європейську безпеку та роль Америки, а також війну РФ проти України.
Участь підтвердили майже 50 глав держав і урядів. Очікується участь президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Марко Рубіо.
Серед ключових питань порядку денного:
- європейська безпека та оборона;
- майбутнє трансатлантичних відносин;
- відновлення багатосторонньої співпраці;
- конкуренція різних моделей світового порядку;
- регіональні конфлікти;
- вплив новітніх технологій на сферу безпеки.
Як повідомили в МЗС, Україні приділять особливу увагу у різних форматах, а ключовими пріоритетами делегації стануть:
- мирне врегулювання війни;
- посилення обороноздатності, зокрема ППО;
- зміцнення енергетичної стійкості;
- тиск на РФ через санкції, політичні та дипломатичні заходи, ізоляцію.
Крім того, вперше на Мюнхенській конференції відкриють Український дім - символ підтримки та нової ролі України у глобальній безпеці.