Рубіо прибув до Туреччини перед можливими переговорами України та Росії

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, передбачалося, що переговори, спрямовані на припинення війни в Україні, відбудуться на вищому рівні, між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Однак кілька годин тому Кремль опублікував список делегації, в якій не вказано прізвище Путіна. Делегацію РФ на переговорах очолить Володимир Мединський, який очолював російську команду за часів першого Стамбула 2022 року.

Також ЗМІ близько години тому писали, що президент США Дональд Трамп теж не приїде до Туреччини для участі в переговорах. Раніше він заявляв, що може бути присутнім, якщо буде Путін.

Крім того, Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що чекає, хто буде на переговорах від Росії, щоб визначити подальші кроки.

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