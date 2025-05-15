Рубио прибыл в Турцию перед возможными переговорами Украины и России

Переговоры в Стамбуле

Напомним, предполагалось, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, пройдут на высшем уровне, между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Однако несколько часов назад Кремль опубликовал список делегации, в которой не указана фамилия Путина. Делегацию РФ на переговорах возглавит Владимир Мединский, который возглавлял российскую команду во времена первого Стамбула в 2022 году.

Также СМИ около часа назад писали, что президент США Дональд Трамп тоже не приедет в Турцию для участия в переговорах. Ранее он заявлял, что может присутствовать, если будет Путин.

Кроме того, Зеленский в вечернем обращении заявил, что ждет, кто будет на переговорах от России, чтобы определить дальнейшие шаги.

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