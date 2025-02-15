Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж із Путіним

"І президент (Трамп, - ред) говорив із Зеленським учора (інтерв'ю Рубіо проходило 13 лютого, - ред). Він говорив із ним близько 45 хвилин", - розповів він в інтерв'ю.

За словами Рубіо, "люди кажуть, подивіться, наскільки коротше це було" (порівняно з розмовою Трампа і Путіна, - ред).

"Різниця в тому, що з Путіним у вас є ці перекладачі, і це просто займає вічність туди-сюди. Із Зеленським він побіжно розмовляє англійською, і вони можуть говорити і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", - зазначив держсекретар США.