Рубио объяснил, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным

"И президент (Трамп, - ред) говорил с Зеленским вчера (интервью Рубио проходило 13 февраля, - ред). Он говорил с ним около 45 минут", - рассказал он в интервью.

По словам Рубио, "люди говорят, посмотрите, насколько короче это было" (по сравнению с разговором Трампа и Путина, - ред).

"Разница в том, что с Путиным у вас есть эти переводчики, и это просто занимает вечность туда-сюда. С Зеленским он бегло говорит по-английски, и они могут говорить и общаться более напрямую, и это происходит намного быстрее", - отметил госсекретарь США.