Рубио объяснил, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным

Разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским был по времени короче, чем с Путиным. Это связано с одним техническим моментом.
Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, пишет РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
"И президент (Трамп, - ред) говорил с Зеленским вчера (интервью Рубио проходило 13 февраля, - ред). Он говорил с ним около 45 минут", - рассказал он в интервью.
По словам Рубио, "люди говорят, посмотрите, насколько короче это было" (по сравнению с разговором Трампа и Путина, - ред).
"Разница в том, что с Путиным у вас есть эти переводчики, и это просто занимает вечность туда-сюда. С Зеленским он бегло говорит по-английски, и они могут говорить и общаться более напрямую, и это происходит намного быстрее", - отметил госсекретарь США.
12 февраля президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, в частности, обсуждали войну РФ против Украины.
В этот же день, но чуть позже Трамп переговорил с Зеленским. Они, в частности, обсудили разговор со Скотом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.
Отметим, что сообщалось, что Трамп потратил на разговор с Путиным почти полтора часа, а на разговор с Зеленским - в районе часа.
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