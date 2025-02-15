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Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж із Путіним

Україна, Субота 15 лютого 2025 09:42
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Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж із Путіним Фото: державний секретар США Марко Рубіо (flickr.com photos Marco Rubio)
Автор: Наталія Гурковська

Розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським була за часом коротшою, ніж із Путіним. Це пов'язано з одним технічним моментом.

Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо, пише РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

"І президент (Трамп, - ред) говорив із Зеленським учора (інтерв'ю Рубіо проходило 13 лютого, - ред). Він говорив із ним близько 45 хвилин", - розповів він в інтерв'ю.

За словами Рубіо, "люди кажуть, подивіться, наскільки коротше це було" (порівняно з розмовою Трампа і Путіна, - ред).

"Різниця в тому, що з Путіним у вас є ці перекладачі, і це просто займає вічність туди-сюди. Із Зеленським він побіжно розмовляє англійською, і вони можуть говорити і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", - зазначив держсекретар США.

Переговори Трампа із Зеленським і Путіним

12 лютого президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали війну РФ проти України.

Цього ж дня, але трохи пізніше Трамп переговорив із Зеленським. Вони, зокрема, обговорили розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди з безпеки та економічної і ресурсної взаємодії.

Зазначимо, що повідомлялося, що Трамп витратив на розмову з Путіним майже півтори години, а на розмову із Зеленським - близько години.

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