Таємні розмови про Іран: ЗМІ дізналися, кого Рубіо попередив про удари

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Державний секретар США Марко Рубіо провів низку консультацій із ключовими законодавцями Конгресу перед початком ударів по Ірану.

Попередження для "Банди восьми"

За даними джерел ЗМІ, Марко Рубіо зв'язався з частиною керівництва "Банди восьми", щоб попередити їх про початок операції.

Зокрема, підтверджено розмови зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером більшості в Сенаті Джоном Туном та віцеголовою комітету з розвідки Марком Ворнером.

Водночас конгресмени зауважили, що адміністрація не надала вичерпних пояснень щодо правових підстав атаки.

"Державний секретар Марко Рубіо заздалегідь повідомив принаймні деяких членів "Банди вісьми" про удари в Ірані, але їм не надали повного пояснення юридичного обґрунтування", - зазначають джерела CNN.

Заклики до публічності

Раніше цього тижня Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф провели закритий брифінг для лідерів Конгресу.

Під час зустрічі деякі законодавці наполягали на тому, що Білий дім має відкрито пояснити причини таких дій.

"Адміністрація повинна публічно висловити аргументи на користь таких заходів", - цитують журналісти позицію окремих представників Конгресу.

Хто входить до "Банди восьми"

"Банда восьми" (Gang of Eight) - це вузьке коло топзаконодавців США, до якого входять лідери обох партій у Палаті представників і Сенаті, а також керівники профільних комітетів з розвідки.

Саме цю групу влада зобов’язана інформувати про найбільш таємні військові та розвідувальні заходи.

 

США атакували Іран

Нагадаємо, Сполучені Штати спільно з союзниками розпочали масштабну військову операцію проти об'єктів у Ірані.

Також стало відомо, що Ізраїль атакував Іран за підтримки США, що стало частиною скоординованої відповіді на дії Тегерана.

Зокрема, джерела повідомляли, що серед цілей ударів по Ірану були верховний лідер аятола Хаменеї та ключові військові об'єкти.

На тлі ескалації ситуації в регіоні сусідні держави висловили занепокоєння. Зокрема, Саудівська Аравія пригрозила Ірану серйозними наслідками у разі подальшої дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

