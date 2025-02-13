Рубіо після візиту до Мюнхена відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та ОАЕ

Як поінформувала прес-секретарка Держдепу Теммі Брюс, глава відомства у Мюнхені "обговорить низку пріоритетів США з міжнародними партнерами".

"Перебуваючи в Мюнхені, секретар Рубіо також візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7", - передала вона.

Мета поїздки Рубіо на Близький Схід

Також у Держдепі розповіли, що після цього чиновник 15-18 лютого вирушить до Ізраїлю, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з заявою американського зовнішньополітичного відомства, взаємодія Рубіо з високопосадовцями "сприятиме інтересам США щодо розвитку регіональної співпраці, стабільності та миру".

"Поїздка буде зосереджена на звільненні американських та інших заручників із полону ХАМАС, переході до Другої фази угоди про припинення вогню в Газі та протидії дестабілізуючій діяльності іранського режиму та його ставлеників", - розповіли в Держдепі.