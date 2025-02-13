Рубіо після візиту до Мюнхена відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та ОАЕ

Державний секретар США Марко Рубіо вирушить до німецького міста Мюнхен 13 лютого для участі в щорічній конференції з безпеки. Після візиту до ФРН посадовець відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Як поінформувала прес-секретарка Держдепу Теммі Брюс, глава відомства у Мюнхені "обговорить низку пріоритетів США з міжнародними партнерами".
"Перебуваючи в Мюнхені, секретар Рубіо також візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7", - передала вона.
Також у Держдепі розповіли, що після цього чиновник 15-18 лютого вирушить до Ізраїлю, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Згідно з заявою американського зовнішньополітичного відомства, взаємодія Рубіо з високопосадовцями "сприятиме інтересам США щодо розвитку регіональної співпраці, стабільності та миру".
"Поїздка буде зосереджена на звільненні американських та інших заручників із полону ХАМАС, переході до Другої фази угоди про припинення вогню в Газі та протидії дестабілізуючій діяльності іранського режиму та його ставлеників", - розповіли в Держдепі.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що питання завершення війни РФ проти України стане ключовим під час Мюнхенської конференції з безпеки. Очікується, що в цьому заході в Німеччині також братиме участь президент України Володимир Зеленський, а ще спецпредставник Трампа по Росії та Україні Кіт Келлог.
Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023, головною темою якої стане Україна - читайте в нашому окремому матеріалі.
Додамо, цієї ночі (за Києвом) президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, яка ймовірно відбудеться в Саудівській Аравії.
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