На Мюнхенській конференції головним питанням буде війна в Україні, - Рубіо

На Мюнхенській безпековій конференції головним питанням для всіх, у тому числі для американської делегації, буде питання війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю SiriusXM Patriot.

"На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити",- сказав Рубіо.

Він зазначив, що Трамп має наміри просуватися в цьому питанні, щоб закінчити війну в Україні.

"Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилася, й тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там (у Мюнхені - ред.)", - наголосив держсекретар США.

За його словами, іншою важливою темою обговорень на Мюнхенській конференції стануть можливості для врегулювання на Близькому Сході.