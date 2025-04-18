Рубіо піднімає ставки: експерт пояснив зміну курсу Трампа щодо України

"Рубіо фактично зараз нарощує свою присутність і свою впливовість на тлі того, що сценарій Віткоффа не вдається", - зазначав Саакян.

За словами експерта, якщо план Віткоффа провалиться, адміністрація президента США Дональда Трампа буде змушена переходити до іншого підходу. Саме тому Рубіо говорить про необхідність дій протягом найближчих кількох днів.



За оцінкою експерта, нині в адміністрації Трампа домінує позиція прагнення до домовленості з Росією, навіть якщо це означає поступки коштом України чи інших країн. Проте Трамп не готовий приймати умови, які виставляє Москва, якщо вони можуть виглядати як прояв його слабкості.

"Рубіо зараз підіймає ставки в бік Росії і каже про декілька днів, інакше ніякої угоди не буде", - пояснив експерт.

Він додав, що у разі укладення домовленості зараз, це виглядатиме як перемога США - угода, нав'язана з позиції сили.

Також він підкреслив, що йдеться про політичну перемогу, яка демонструє підхід "миру через силу". За його словами, Рубіо водночас критикує як Україну, так і Росію, заявляючи, що "навколо України нічого у світі не крутиться". При цьому він не говорить про скасування санкцій проти РФ, а навпаки - підтримує їх посилення.

Розкол у команді Трампа

Нагадаємо, спецпосланник США Стів Віткофф після свого візиту до Росії та зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним почав просувати проросійські наративи щодо війни в Україні.

Зокрема, Reuters написало, що на думку Віткоффа, найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

Згодом Віткофф заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".

При цьому видання The Wall Street Journal писало, що у команді президента США Дональд Трамп може бути розкол. Адже декілька його радників закликали бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я. Попри це, за даними ЗМІ, Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа.

При цьому, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп відмовиться від посередництва між Росією і Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.