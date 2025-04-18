Рубио поднимает ставки: эксперт объяснил смену курса Трампа в отношении Украины

"Рубио фактически сейчас наращивает свое присутствие и свою влиятельность на фоне того, что сценарий Уиткоффа не удается", - отмечал Саакян.

По словам эксперта, если план Уиткоффа провалится, администрация президента США Дональда Трампа будет вынуждена переходить к другому подходу. Именно поэтому Рубио говорит о необходимости действий в течение ближайших нескольких дней.

По оценке эксперта, сейчас в администрации Трампа доминирует позиция стремления к договоренности с Россией, даже если это означает уступки за счет Украины или других стран. Однако Трамп не готов принимать условия, которые выставляет Москва, если они могут выглядеть как проявление его слабости.

"Рубио сейчас поднимает ставки в сторону России и говорит о нескольких днях, иначе никакого соглашения не будет", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае заключения договоренности сейчас, это будет выглядеть как победа США - соглашение, навязанное с позиции силы.

Также он подчеркнул, что речь идет о политической победе, которая демонстрирует подход "мира через силу". По его словам, Рубио одновременно критикует как Украину, так и Россию, заявляя, что "вокруг Украины ничего в мире не крутится". При этом он не говорит об отмене санкций против РФ, а наоборот - поддерживает их усиление.

Раскол в команде Трампа

Напомним, спецпосланник США Стив Уиткофф после своего визита в Россию и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным начал продвигать пророссийские нарративы о войне в Украине.

В частности, Reuters написало, что по мнению Уиткоффа, самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

Впоследствии Уиткофф заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

При этом издание The Wall Street Journal писало, что в команде президента США Дональд Трамп может быть раскол. Ведь несколько его советников призвали быть более осторожным с заявлениями Москвы о перемирии. Несмотря на это, по данным СМИ, Трамп "до сих пор стоит на стороне посланника Стива Уиткоффа.

При этом, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.