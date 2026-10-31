Рубіо оцінив шанси на завершення війни в Україні шляхом переговорів

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН зробив нову заяву про завершення війни в Україні.

За його словами, припинення бойових дій може відбутися значно швидше, ніж очікується.

Також у США заявили про наближення до тристоронніх переговорів щодо українського питання.

Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що адміністрація Трампа вже дуже близька до організації такого переговорного процесу.