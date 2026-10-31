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Рубіо оцінив шанси на завершення війни в Україні шляхом переговорів

19:30 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)

В США сумніваються у можливості швидкого завершення війни в Україні шляхом переговорів, оскільки наразі немає ознак наближення врегулювання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами.

За словами американського політика, наразі важко оцінити, чи є реальним мирний шлях вирішення конфлікту.

"Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми намагаємося з'ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", - зазначив Рубіо.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН зробив нову заяву про завершення війни в Україні.

За його словами, припинення бойових дій може відбутися значно швидше, ніж очікується.

Також у США заявили про наближення до тристоронніх переговорів щодо українського питання.

Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що адміністрація Трампа вже дуже близька до організації такого переговорного процесу.

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