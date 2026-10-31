Рубио оценил шансы на завершение войны в Украине путем переговоров

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН сделал новое заявление о завершении войны в Украине.

По его словам, прекращение боевых действий может произойти гораздо быстрее, чем ожидается.

Также в США заявили о приближении к трехсторонним переговорам по украинскому вопросу.

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что администрация Трампа уже очень близка к организации такого переговорного процесса.