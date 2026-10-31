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Рубио оценил шансы на завершение войны в Украине путем переговоров

19:30 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

В США сомневаются в возможности быстрого завершения войны в Украине путем переговоров, поскольку нет признаков приближения урегулирования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами.

По словам американского политика, сейчас трудно оценить, реальн ли мирный путь разрешения конфликта.

"Я не знаю, достижим ли мирный переговорный путь в Украине. Именно это мы пытаемся выяснить. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы стоим на грани урегулирования путем переговоров", - отметил Рубио.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН сделал новое заявление о завершении войны в Украине.

По его словам, прекращение боевых действий может произойти гораздо быстрее, чем ожидается.

Также в США заявили о приближении к трехсторонним переговорам по украинскому вопросу.

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что администрация Трампа уже очень близка к организации такого переговорного процесса.

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