США на порозі тристоронніх переговорів щодо України, - спікер Конгресу Джонсон

Адміністрація Дональда Трампа планує тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України і, за власною оцінкою, вже дуже близька до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Палати представників США Майка Джонсона, яке наводить Bloomberg .

Спікер розповів, що на вихідних говорив із президентом Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо. Саме від них він дізнався про плани Вашингтона.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні Росії проти України, - сказав Джонсон.

За його словами, США хочуть провести тристоронні переговори. "Вони вже на порозі цього", - наголосив спікер.

"Тут багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб завершити цей конфлікт", - додав він.

Водночас Джонсон застеріг від довіри до Кремля. "Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно", - заявив він.