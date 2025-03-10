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Рубио объявил об отмене 83% программ USAID после пересмотра

Понедельник 10 марта 2025 12:04
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Рубио объявил об отмене 83% программ USAID после пересмотра Фото: Госсекретарь США Марко Рубио (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после пересмотра правительство США приняло решение отменить 83% программ USAID. Это включает отмену 5200 контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Рубио в соцсети Х.

После детального пересмотра и консультаций с Конгрессом, правительство США официально отменяет 83% программ USAID. Это означает отмену 5200 контрактов, которые потратили десятки миллиардов долларов на проекты. По его словам, они не соответствуют национальным интересам страны и в некоторых случаях даже наносили вред.

"Мы намерены, чтобы оставшимися 18% программ, которые мы сохраним, теперь руководил Государственный департамент", - заявил госсекретарь США.

Остаток программ, около 1000, будут управляться Государственным департаментом. Рубио подчеркнул, что реформа получила поддержку от DOGE и персонала, который работал над реализацией этого "запоздалого" изменения.

USAID в Украине

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически заморозил программы международной помощи на 90 дней. Программы должны были быть проверены, чтобы выяснить, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.

Государственный департамент США также издал директиву, которая останавливает международную помощь и приостанавливает новые программы, что повлияло на предоставление некоторой гуманитарной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что это решение Госдепа не касается военной помощи Украине.

По данным Financial Times, дипломаты обратились к госсекретарю США Марку Рубио с просьбой сделать исключение для USAID в Украине в рамках указа о приостановлении иностранной помощи.

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