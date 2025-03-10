Рубио объявил об отмене 83% программ USAID после пересмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после пересмотра правительство США приняло решение отменить 83% программ USAID. Это включает отмену 5200 контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Рубио в соцсети Х.

После детального пересмотра и консультаций с Конгрессом, правительство США официально отменяет 83% программ USAID. Это означает отмену 5200 контрактов, которые потратили десятки миллиардов долларов на проекты. По его словам, они не соответствуют национальным интересам страны и в некоторых случаях даже наносили вред.

"Мы намерены, чтобы оставшимися 18% программ, которые мы сохраним, теперь руководил Государственный департамент", - заявил госсекретарь США.

Остаток программ, около 1000, будут управляться Государственным департаментом. Рубио подчеркнул, что реформа получила поддержку от DOGE и персонала, который работал над реализацией этого "запоздалого" изменения.