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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Рубіо обговорив із Лавровим мирний план Трампа щодо України: найкращий шлях уперед

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Державний секретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої передав послання президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Державний секретар США під час розмови з Лавровим зокрема привітав угоду про обмін полоненими, досягнуту під час переговорів між Україною та Росією 16 травня у Стамбулі.

Крім того, Рубіо передав чітке послання президента Трампа.

"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, окреслює найкращий шлях уперед", - наголосив Рубіо.

Секретар також наголосив на заклику президента Трампа до негайного припинення вогню та припинення насильства.

Переговори США з Росією

Нагадаємо. що Міністерство закордонних справ Росії раніше сьогодні також повідомляло, що Лавров провів розмову з Рубіо. Однак російська сторона не згадувала про тему мирного плану під час розмови.

Детальніше про що розповіло російське відомство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто зауважити, що після даної розмови, американський лідер Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів. Він заявив, що в понеділок, 19 травня планує зателефонувати президентам Росії та України.

РБК-Україна писало, про що лідер США планує говорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі зустрілись делегації з України та Росії. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни на українських землях.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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