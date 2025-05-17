Рубіо обговорив із Лавровим мирний план Трампа щодо України: найкращий шлях уперед

Переговори США з Росією

Нагадаємо. що Міністерство закордонних справ Росії раніше сьогодні також повідомляло, що Лавров провів розмову з Рубіо. Однак російська сторона не згадувала про тему мирного плану під час розмови.

Детальніше про що розповіло російське відомство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто зауважити, що після даної розмови, американський лідер Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів. Він заявив, що в понеділок, 19 травня планує зателефонувати президентам Росії та України.

РБК-Україна писало, про що лідер США планує говорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі зустрілись делегації з України та Росії. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни на українських землях.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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