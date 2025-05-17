Рубіо обговорив із Лавровим мирний план Трампа щодо України: найкращий шлях уперед

Державний секретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої передав послання президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.
Державний секретар США під час розмови з Лавровим зокрема привітав угоду про обмін полоненими, досягнуту під час переговорів між Україною та Росією 16 травня у Стамбулі.
Крім того, Рубіо передав чітке послання президента Трампа.
"Сполучені Штати прагнуть досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Комплексний мирний план, запропонований Сполученими Штатами, окреслює найкращий шлях уперед", - наголосив Рубіо.
Секретар також наголосив на заклику президента Трампа до негайного припинення вогню та припинення насильства.
Нагадаємо. що Міністерство закордонних справ Росії раніше сьогодні також повідомляло, що Лавров провів розмову з Рубіо. Однак російська сторона не згадувала про тему мирного плану під час розмови.
Детальніше про що розповіло російське відомство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас варто зауважити, що після даної розмови, американський лідер Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів. Він заявив, що в понеділок, 19 травня планує зателефонувати президентам Росії та України.
РБК-Україна писало, про що лідер США планує говорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі зустрілись делегації з України та Росії. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни на українських землях.
Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.