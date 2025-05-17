Рубио обсудил с Лавровым мирный план Трампа по Украине: лучший путь вперед

Государственный секретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого передал послание президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Секретарь также отметил призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и прекращению насилия.

Государственный секретарь США во время разговора с Лавровым в частности приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое во время переговоров между Украиной и Россией 16 мая в Стамбуле.

Переговоры США с Россией

Напомним. что Министерство иностранных дел России ранее сегодня также сообщало, что Лавров провел разговор с Рубио. Однако российская сторона не упоминала о теме мирного плана во время разговора.

Подробнее о чем рассказало российское ведомство, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время стоит заметить, что после данного разговора, американский лидер Дональд Трамп объявил о серии важных телефонных переговоров. Он заявил, что в понедельник, 19 мая планирует позвонить президентам России и Украины.

РБК-Украина писало, о чем лидер США планирует говорить с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Стамбуле встретились делегации из Украины и России. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны на украинских землях.

Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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