Рубіо обговорить мир в Україні на засіданні глав МЗС НАТО в Брюсселі
Рубіо відвідає Брюссель для участі в засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Під час зустрічі обговорюватимуть безпеку в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Держсекретар США Марко Рубіо з 2 по 4 квітня відвідає Брюссель, де візьме участь у важливому засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.
Основною темою обговорення стане забезпечення безпекових пріоритетів для Альянсу, включно з питаннями збільшення інвестицій в оборону та досягнення тривалого миру в Україні.
Зустріч у Брюсселі також стане майданчиком для обговорення спільних загроз, зокрема викликів, які виникають від Китаю для євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського альянсів.
У рамках сесії НАТО Рубіо обговорить стратегічну роль Альянсу в цих регіонах разом із представниками Індо-Тихоокеанських партнерів.
Крім того, Рубіо анонсує обговорення планів щодо Гаазького саміту, який відбудеться цього літа.
Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо попросив чітко розмежовувати припинення вогню в Україні від кінцевої мирної угоди. Він зазначив, що на мирних переговорах важливо підняти питання гарантій безпеки для України.
За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" в Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу в питанні надання Україні гарантій безпеки.
Днями стало відомо, що близько 15 країн хочуть надати Україні гарантії безпеки. Наразі цим державам необхідно розподілити обов'язки.
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