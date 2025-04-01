Рубіо обговорить мир в Україні на засіданні глав МЗС НАТО в Брюсселі

Рубіо відвідає Брюссель для участі в засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Під час зустрічі обговорюватимуть безпеку в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Держсекретар США Марко Рубіо з 2 по 4 квітня відвідає Брюссель, де візьме участь у важливому засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.

Основною темою обговорення стане забезпечення безпекових пріоритетів для Альянсу, включно з питаннями збільшення інвестицій в оборону та досягнення тривалого миру в Україні.

Зустріч у Брюсселі також стане майданчиком для обговорення спільних загроз, зокрема викликів, які виникають від Китаю для євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського альянсів.

У рамках сесії НАТО Рубіо обговорить стратегічну роль Альянсу в цих регіонах разом із представниками Індо-Тихоокеанських партнерів.

Крім того, Рубіо анонсує обговорення планів щодо Гаазького саміту, який відбудеться цього літа.