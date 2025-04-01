Рубио обсудит мир в Украине на заседании глав МИД НАТО в Брюсселе

Рубио посетит Брюссель для участия в заседании министров иностранных дел НАТО. Во время встречи будут обсуждать безопасность в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио со 2 по 4 апреля посетит Брюссель, где примет участие в важном заседании министров иностранных дел стран НАТО.

Основной темой обсуждения станет обеспечение приоритетов безопасности для Альянса, включая вопросы увеличения инвестиций в оборону и достижения длительного мира в Украине.

Встреча в Брюсселе также станет площадкой для обсуждения общих угроз, в частности вызовов, которые возникают от Китая для евроатлантического и Индо-Тихоокеанского альянсов.

В рамках сессии НАТО Рубио обсудит стратегическую роль Альянса в этих регионах вместе с представителями Индо-Тихоокеанских партнеров.

Кроме того, Рубио анонсирует обсуждение планов относительно Гаагского саммита, который состоится этим летом.