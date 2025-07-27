Рубіо назвав потенційного наступника Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо не відкинув, що кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - сказав Рубіо.
Держсекретар США вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони є близькими друзями.
"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - додав він.
Раніше президент США Дональд Трамп поставив крапку в чутках про третій термін. Він заявив, що зосереджений на нинішній каденції і балотуватися в майбутньому на президентських виборах не планує.
За словами Трампа, він хоче передати естафету після завершення нинішнього терміну "сильному республіканцю".
На тлі цього з'явилися чутки про його потенційного наступника. Видання Semafor повідомляло, що адміністрація Трампа вже розглядає можливих кандидатів.
Серед основних були названі віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.
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