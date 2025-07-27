Рубио назвал потенциального преемника Трампа

"Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", - сказал Рубио.

Госсекретарь США считает, что Вэнс отлично справляется с ролью вице-президента. По словам Рубио, они являются близкими друзьями.

"Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать", - добавил он.