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Рубио назвал потенциального преемника Трампа

Фото: Рубио назвал потенциальным преемником Трампа Джей Ди Вэнса (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

"Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", - сказал Рубио.

Госсекретарь США считает, что Вэнс отлично справляется с ролью вице-президента. По словам Рубио, они являются близкими друзьями.

"Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать", - добавил он.

Слухи о потенциальном преемнике Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке. Он заявил, что сосредоточен на нынешней каденции и баллотироваться в будущем на президентских выборах не планирует.

По словам Трампа, он хочет передать эстафету после завершения нынешнего срока "сильному республиканцу".

На фоне этого появились слухи о его потенциальном преемнике. Издание Semafor сообщало, что администрация Трампа уже рассматривает возможных кандидатов.

Среди основных были названы вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

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