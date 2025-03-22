Рубіо накинувся зі звинуваченнями на CNN після матеріалу про нього і Віткоффа

"CNN - це антитрампівський таблоїд пліток, який використовує малодостовірні джерела, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми", - написав державник секретар США.

Рубіо заявив, що Віткофф - "один з тих, з ким працює найближче у своїй команді". Він назвав авторів CNN "жалюгідними людьми".

CNN опублікував матеріал про те, що Марко Рубіо "лобіював" посаду держсекретаря США після того, як його не обрали віцепрезидентом. Мовник зазначив, що Рубіо не врахував Стіва Віткоффа і його вплив на Дональда Трампа.

У коментарі мовнику неназваний сенатор, який спілкується з Рубіо, заявив, що той нібито розчарований. CNN з посиланням на джерело написало, що держсекретар "відчуває себе не в своїй тарілці через те, як Білий дім мінімізував його роль".