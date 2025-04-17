Рубіо "надихнувся" зустріччю у Парижі і подзвонив Лаврову: що відповіли

Що розповіли у Держдепі

Як повідомила прес-служба відомства, Рубіо передав Лаврову "те саме послання, яке американська команда донесла до української делегації" та інших європейських союзників у Парижі.

"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилась, і наразі презентували усім сторонам контури міцного та довготривалого миру. Надихаючий прийом у Парижі американських рамок показує, що мир можливий, якщо всі сторони візьмуть на себе зобов'язання щодо досягнення угоди", - сказано у повідомленні.

Що заявили у Росії

За словами росіян Рубіо розповів Лаврову про його розмову з представниками України, Франції та низки інших європейських країн. Російське МЗС заявило, що розмова відбувалась "в руслі тематики консультацій, що проводяться між Вашингтоном і Москвою, включно з нещодавньою бесідою Путіна з Віткоффом у Петербурзі".

При цьому російський глава МЗС Лавров заявив, що Москва готова продовжити спільну роботу з американськими колегами "з метою надійного усунення першопричин української кризи".

Зустрічі у Парижі

Сьогодні держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф сьогодні прибули з візитом до Парижу, вони пробудуть там до 18 квітня. Під час свого візиту вони хочуть просунути зусилля Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.

Зауважимо, що Рубіо і Віткофф провели зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів досягнення миру в Україні.