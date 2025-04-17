ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рубіо "надихнувся" зустріччю у Парижі і подзвонив Лаврову: що відповіли

Четвер 17 квітня 2025 22:59
UA EN RU
Рубіо "надихнувся" зустріччю у Парижі і подзвонив Лаврову: що відповіли Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Держсекретар Марко Рубіо провів телефонну з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після перемовин США та України у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Що розповіли у Держдепі

Як повідомила прес-служба відомства, Рубіо передав Лаврову "те саме послання, яке американська команда донесла до української делегації" та інших європейських союзників у Парижі.

"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилась, і наразі презентували усім сторонам контури міцного та довготривалого миру. Надихаючий прийом у Парижі американських рамок показує, що мир можливий, якщо всі сторони візьмуть на себе зобов'язання щодо досягнення угоди", - сказано у повідомленні.

Що заявили у Росії

За словами росіян Рубіо розповів Лаврову про його розмову з представниками України, Франції та низки інших європейських країн. Російське МЗС заявило, що розмова відбувалась "в руслі тематики консультацій, що проводяться між Вашингтоном і Москвою, включно з нещодавньою бесідою Путіна з Віткоффом у Петербурзі".

При цьому російський глава МЗС Лавров заявив, що Москва готова продовжити спільну роботу з американськими колегами "з метою надійного усунення першопричин української кризи".

Зустрічі у Парижі

Сьогодні держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф сьогодні прибули з візитом до Парижу, вони пробудуть там до 18 квітня. Під час свого візиту вони хочуть просунути зусилля Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.

Зауважимо, що Рубіо і Віткофф провели зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів досягнення миру в Україні.

Окрім цього сьогодні там відбулася зустріч представників України та "коаліції рішучих". Зустріч у Єлисейському палаці: Україну представляли Єрмак, Сибіга й Умєров, від "коаліції рішучих" — представники Британії, Німеччини та Франції/

Також Рубіо та посланець президента США з питань України Кіт Келлог повідомили, що делегації України та США теж зустрілися у Парижі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Перемир'я Росії та України Мирні переговори Сполучені Штати Америки Війна в Україні Марко Рубіо Російська Федерація
NEWS
Трамп чекає відповіді Путіна щодо припинення вогню: рішення - вже цього тижня
Трамп чекає відповіді Путіна щодо припинення вогню: рішення - вже цього тижня
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази