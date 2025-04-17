Рубіо "надихнувся" зустріччю у Парижі і подзвонив Лаврову: що відповіли
Держсекретар Марко Рубіо провів телефонну з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після перемовин США та України у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Що розповіли у Держдепі
Як повідомила прес-служба відомства, Рубіо передав Лаврову "те саме послання, яке американська команда донесла до української делегації" та інших європейських союзників у Парижі.
"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилась, і наразі презентували усім сторонам контури міцного та довготривалого миру. Надихаючий прийом у Парижі американських рамок показує, що мир можливий, якщо всі сторони візьмуть на себе зобов'язання щодо досягнення угоди", - сказано у повідомленні.
Що заявили у Росії
За словами росіян Рубіо розповів Лаврову про його розмову з представниками України, Франції та низки інших європейських країн. Російське МЗС заявило, що розмова відбувалась "в руслі тематики консультацій, що проводяться між Вашингтоном і Москвою, включно з нещодавньою бесідою Путіна з Віткоффом у Петербурзі".
При цьому російський глава МЗС Лавров заявив, що Москва готова продовжити спільну роботу з американськими колегами "з метою надійного усунення першопричин української кризи".
Зустрічі у Парижі
Сьогодні держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф сьогодні прибули з візитом до Парижу, вони пробудуть там до 18 квітня. Під час свого візиту вони хочуть просунути зусилля Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.
Зауважимо, що Рубіо і Віткофф провели зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів досягнення миру в Україні.
Окрім цього сьогодні там відбулася зустріч представників України та "коаліції рішучих". Зустріч у Єлисейському палаці: Україну представляли Єрмак, Сибіга й Умєров, від "коаліції рішучих" — представники Британії, Німеччини та Франції/
Також Рубіо та посланець президента США з питань України Кіт Келлог повідомили, що делегації України та США теж зустрілися у Парижі.
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