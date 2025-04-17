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Рубио "вдохновился" встречей в Париже и позвонил Лаврову: что ответили

Четверг 17 апреля 2025 22:59
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Рубио "вдохновился" встречей в Париже и позвонил Лаврову: что ответили Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь Марко Рубио провел телефонную с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после переговоров США и Украины в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Что рассказали в Госдепе

Как сообщила пресс-служба ведомства, Рубио передал Лаврову "то же послание, которое американская команда донесла до украинской делегации" и других европейских союзников в Париже.

"Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и сейчас представили всем сторонам контуры прочного и долговременного мира. Вдохновляющий прием в Париже американских рамок показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения", - сказано в сообщении.

Что заявили в России

По словам россиян Рубио рассказал Лаврову о его разговоре с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Российский МИД заявил, что разговор проходил "в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Путина с Уиткоффом в Петербурге".

При этом российский глава МИД Лавров заявил, что Москва готова продолжить совместную работу с американскими коллегами "с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса".

Встречи в Париже

Сегодня госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сегодня прибыли с визитом в Париж, они пробудут там до 18 апреля. Во время своего визита они хотят продвинуть усилия Трампа по достижению мира между Украиной и РФ.

Заметим, что Рубио и Уиткофф провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине.

Кроме этого сегодня там состоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных". Встреча в Елисейском дворце: Украину представляли Ермак, Сибига и Умеров, от "коалиции решительных" - представители Великобритании, Германии и Франции/

Также Рубио и посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщили, что делегации Украины и США тоже встретились в Париже.

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