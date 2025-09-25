Рубіо може відвідати Україну на запрошення Сибіги

За словами Сибіги вчора, 24 вересня, він узяв участь у зустрічі всіх союзників НАТО та України на запрошення Рубіо.

Український міністр розповів, що подякував за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на Росію.

"Після зустрічі мав можливість поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну у зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийнято", - додав Сибіга.

Варто зауважити, що держсекретар США Марко Рубіо поки що не відвідував Україну після вступу на посаду.