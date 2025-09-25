Рубио может посетить Украину по приглашению Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры. Глава Госдепа согласился посетить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Facebook.
По словам Сибиги вчера, 24 сентября, он принял участие во встрече всех союзников НАТО и Украины по приглашению Рубио.
Украинский министр рассказал, что поблагодарил за принципиальную позицию президента США Дональда Трампа. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на Россию.
"После встречи имел возможность пообщаться с Марко лично о воплощении договоренностей наших президентов. Пригласил коллегу посетить Украину в удобное время и благодарен за то, что это приглашение было принято", - добавил Сибига.
Стоит заметить, что госсекретарь США Марко Рубио пока не посещал Украину после вступления в должность.
Стоит заметить, что пока самым высокопоставленным американским чиновником, который посещал Украину при втором президентском сроке Дональда Трампа, является министр финансов Скотт Бессент.
Он приехал в Украину, чтобы представить украинским чиновникам сделку о недрах.
Также Украину неоднократно посещал спецпредставитель президента США Кит Келлог. В частности, Келлог приезжал в Киев 11 сентября.