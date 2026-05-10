UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios

01:54 10.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про зустріч?
aimg Едуард Ткач
Фото: Стів Віткофф і Марко Рубіо (Getty Images)

У суботу держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані, щоб поговорити на тему угоди з Іраном.

Як відомо, США та Іран ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму про припинення війни та створення основи для більш детальних переговорів. Катар у цьому питанні відіграє ключову роль у посередництві між сторонами.

І хоч Пакистан від самого початку війни виступав як офіційний посередник між США та Іраном, але катарці діяли за лаштунками.

За словами джерел, зустріч (мабуть Рубіо і Віткоффа з прем'єром Катару) була присвячена обговоренню шляхів досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який покладе край війні.

Одне з джерел сказало, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Саудівська Аравія працюють спільно, щоб домогтися угоди.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди", - сказало джерело.

Що передувало

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що з прем'єром Катару зустрівся віцепрезидент США Джей Ді Венс. Чиновник мав негайно повернутися до Дохи, але змінив свої плани та вирушив до Маямі

Перебуваючи в Маямі, він зателефонував главі МЗС Саудівської Аравії, щоб обговорити посередницькі зусилля.

Також ми писали, що за даними The Wall Street Journal, уже наступного тижня представники США та Ірану можуть відновити переговори в Пакистані. Сторони працюватимуть над меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів на найближчий місяць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Марко РубіоСтів ВіткоффІранКатарСполучені Штати Америки