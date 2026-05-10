Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios

Як відомо, США та Іран ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму про припинення війни та створення основи для більш детальних переговорів. Катар у цьому питанні відіграє ключову роль у посередництві між сторонами.

І хоч Пакистан від самого початку війни виступав як офіційний посередник між США та Іраном, але катарці діяли за лаштунками.

За словами джерел, зустріч (мабуть Рубіо і Віткоффа з прем'єром Катару) була присвячена обговоренню шляхів досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який покладе край війні.

Одне з джерел сказало, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Саудівська Аравія працюють спільно, щоб домогтися угоди.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди", - сказало джерело.