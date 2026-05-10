Война в Украине

Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios

01:54 10.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о встрече?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Стив Уиткофф и Марко Рубио (Getty Images)

В субботу госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретились с премьер-министр Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани, чтобы поговорить на тему сделки с Ираном.

Как известно, США и Иран ведут переговоры по одностраничному меморандуму о прекращении войны и создании основы для более детальных переговоров. Катар в этом вопросе играют ключевую роль в посредничестве между сторонами.

И хоть Пакистан с самого начала войны выступал в качестве официального посредника между США и Ираном, но катарцы действовали за кулисами.

По словам источников, встреча (видимо Рубио и Уиткоффа с премьером Катара) была посвящена обсуждению путей достижения меморандума о взаимопонимании, который положит конец войне.

Один из источников сказал, что Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия работают сообща, чтобы добиться соглашения.

"Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении соглашения", - сказал источник.

Что предшествовало

Напомним, вчера появилась информация, что с премьером Катара встретился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Чиновник должен был немедленно вернуться в Доху, но изменил свои планы и отправился в Майами

Находясь в Майами, он позвонил главе МИД Саудовской Аравии, чтобы обсудить посреднические усилия.

Также мы писали, что по данным The Wall Street Journal, уже на следующей неделе представители США и Ирана могут возобновить переговоры в Пакистане. Стороны будут работать над меморандумом из 14 пунктов, который определит параметры переговоров на ближайший месяц.

Марко РубиоСтив УиткоффИранКатарСоединенные Штаты Америки